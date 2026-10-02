Властта затяга контрола върху храните: Всички цени в централен регистър

Правителството работи по създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, който трябва да даде на държавните регулатори реална картина за движението на цените и да помогне за установяването на нелоялни търговски практики. Това обяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутата от ГЕРБ-СДС Александър Иванов. Новият инструмент трябва да допълни инициативата „Кошница с грижа“, за която министър-председателят призна, че сама по себе си не е достатъчна.

Регулаторите ще виждат реалното движение на цените

„Това не е лесен процес, предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки“, заяви Радев. По думите му подобна система досега не е изграждана в България, но работи в редица европейски държави.

Замисълът е регистърът да стане част от по-широк механизъм за наблюдение на пазара заедно със законодателните промени и методиките, по които действат Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Целта е двете институции да разполагат не само със законови правомощия, но и с конкретни данни, върху които да основават проверките си.

„Когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, тогава вече тези регулатори ще имат истински данни, истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване на цените“, обясни премиерът.

„Кошница с грижа“ остава, но към нея идват по-твърди мерки

Докато електронният регистър бъде готов, кабинетът продължава диалога с големите търговски вериги. Именно на тази основа беше създадена инициативата „Кошница с грижа“, при която компаниите поеха доброволни ангажименти за определени основни хранителни продукти.

Според Радев този подход е търсил баланс между свободния пазар и необходимостта държавата да реагира при нарушения по веригата на ценообразуване. „Този подход на „Кошница с грижа“ трябва да бъде допълнен с тези вече по-сериозни мерки и ние ще започнем да ги прилагаме“, заяви той.

Премиерът призна, че постигнатото чрез разговорите с търговските вериги не решава изцяло проблема. „Дали е достатъчно? Може повече и ние ще опитаме и ще продължим в тази посока“, каза Радев.

След няколко месеца спад храните отново тръгват нагоре

Радев представи и данни за движението на цените на хранителните стоки през последните месеци. По думите му между януари и април е имало ръст, а от май е започнал период на понижение.

„От май месец при храните имаме започване на дефлация. Минус 0,5, минус 2 през юни месец, минус 1 пункта юли, минус 0,2 август, септември имаме повишение с 0,5%. Така че да, пак имаме тръгване нагоре на цената на хранителните стоки“, заяви премиерът.

Той подчерта, че при анализа на цените трябва да се отчита цялата верига на образуването им. Сред факторите посочи цените на горивата и транспортните разходи, които директно се отразяват върху крайната стойност на продуктите в магазините.

След създаването на централния регистър КЗП и КЗК трябва да получат възможност да проследяват движението на цените по-системно и при съмнения да установяват дали увеличението е обосновано от разходите или има данни за нелоялна търговска практика.