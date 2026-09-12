Откриват благотворителна изложба в Хасково за шестмесечно бебе
Областният управител на Хасково - домакин на благотворителна изложба
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Областният управител на Хасково - домакин на благотворителна изложба
С благотворителна изложба-базар и празнична програма в Посетителския информационен център потребителите на социални услуги в об...
Фризьорът Шалгин научил кожарския занаят в Трявна