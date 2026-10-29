Радев към випускниците от Академията на МВР: Не минавайте към тъмната страна, не си струва

Ще очакваме да възстановите чувството на справедливост в нашето общество - от това хората със скъпи черни коли да не погазват законите по пътищата, до това корупцията по високите етажи на властта да не остава безнаказана. Това каза премиерът Румен Радев на завършващите курсанти от випуск 2026 във факултетите „Полиция“ и „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Академията на МВР. Премиерът участва в церемонията по връчването на дипломите им в Академията.

Очакваме да върнете доверието в институциите, да показвате заедно, че те работят в интерес на българските граждани, а не на сенчести кръгове, каза Радев.

Знам, че няма да ви е лесно, ще бъдете подлагани на опасности, вероятно ще бъдете подлагани и на изкушения, каза той.

Защото историята на МВР помни и случаи, в които ваши бивши колеги минаваха към тъмната страна, каза той и призова курсантите да не губят посока, защото не си струва.