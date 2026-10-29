Двама кметове искат свобода, ДПС настоява за отговори за арестите

Апелативният съд в Бургас разглежда днес жалбите на кметовете на Сунгурларе Димитър Гавазов и на Белица Радослав Ревански срещу наложените им мерки за неотклонение „задържане под стража“. Заседанието е насрочено за 14 часа, като защитата на двамата градоначалници настоява за промяна на решенията на първата съдебна инстанция.

Делото се провежда след публичните обвинения на депутата от ДПС Калин Стоянов, който постави въпроса дали оставането на кметовете в ареста е било предварително известно на представители на институциите. Очаква се техни привърженици отново да се съберат пред Съдебната палата в знак на подкрепа.

Калин Стоянов поиска отговори за писмата от затвора

В центъра на спора са две официални уведомления, изпратени от администрацията на затвора в Бургас до общините Белица и Сунгурларе на 22 октомври. Документите се отнасят до упражняването на избирателните права на двамата кметове в местата за задържане. Според Калин Стоянов часовете, в които са получени писмата, пораждат сериозни въпроси за действията на институциите.

Първото уведомление е постъпило в община Белица в 16:28:53 часа. В него се посочва, че Радослав Ревански ще гласува в затвора в Бургас на президентските избори на 25 октомври. Писмото е получено около час преди началото на съдебното заседание и приблизително пет часа преди произнасянето на магистратите.

„Пет часа преди решението на съда директорът на затвора знае, че Радослав Ревански ще бъде в ареста“, заяви Стоянов на брифинг в парламента.

Второто писмо е адресирано до община Сунгурларе и е получено в 17:04:25 часа. То уведомява местната администрация, че Димитър Гавазов също ще упражни избирателното си право в затвора. Документът е пристигнал около 26 минути преди началото на съдебното заседание, насрочено за 17:30 часа.

ДПС постави под въпрос и насрочването на делото

Калин Стоянов обърна внимание и на промяната в датата за разглеждане на мерките за неотклонение. Според информацията, с която разполага депутатът, първоначално исканията на прокуратурата е трябвало да бъдат разгледани в петък, 23 октомври, но заседанията са били насрочени ден по-рано.

Стоянов изрази съмнение, че промяната е свързана с избора на съдия, който да разгледа исканията за постоянен арест. Той настоя да бъде изяснено кога е взето решението за пренасрочването и каква е причината за него.

„Въпросът е: от кого и кога началникът на затвора е бил предварително уведомен за изхода на дело, което реално не е стартирало?“, попита депутатът в публикация във Фейсбук.

От ДПС настояват да бъдат проверени всички обстоятелства около кореспонденцията между затвора и общинските администрации. Партията оспорва начина, по който са извършени задържанията, и поставя въпроса дали срещу нейните представители се прилага политически натиск.

Арестите са политическа демонстрация

Заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид също защити двамата кметове. На брифинга в Народното събрание той определи задържанията като действия, насочени срещу политическата сила и нейните представители в местната власт. „Тези арести са политическа демонстрация и политически натиск“, заяви Хамид.

Той отправи обвинения и за начина, по който според него са събирани свидетелски показания по разследването. Депутатът твърди, че част от свидетелите са били подложени на натиск, а впоследствие някои от тях са се отказали от първоначалните си показания.

Хамид поиска да се установи дали действията на разследващите и решенията на институциите са били предварително координирани. Той определи случая като повод за сериозни въпроси към работата на полицията, прокуратурата и службите за сигурност.

Привърженици на кметовете отново пред съда

Димитър Гавазов и Радослав Ревански бяха задържани при операции на ГДБОП на 20 и 21 октомври. Прокуратурата ги обвинява в участие в престъпен сговор с цел търговия с влияние заедно. Според държавното обвинение разследването е свързано с искане на средства от фирми, спечелили обществени поръчки.

Защитата оспорва обвиненията. На 22 октомври Окръжният съд в Бургас постанови задържане под стража на двамата градоначалници, а адвокатите им обжалваха определенията пред по-горната инстанция.

Предишното заседание беше съпроводено с протест на привърженици на ДПС и жители на двете общини. Поддръжници на Гавазов и Ревански се събраха пред Съдебната палата в Бургас, за да изразят подкрепата си за задържаните кметове.

За днес отново е обявено събиране на техни привърженици пред съда. Апелативните магистрати трябва да разгледат жалбите срещу мерките за неотклонение и да се произнесат дали Димитър Гавазов и Радослав Ревански ще останат под стража, или ще бъде определена друга мярка.