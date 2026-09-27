Опасност прокурорският син да излезе от затвора. Остават броени дни

Васил Михайлов, станал известен като „прокурорския син от Перник“, може след около 20 дни да изтърпи присъдата, заради която в момента се намира в затвора в Самораново. Причината не е намаляване на наказанието, а приспадането на дългия период, през който той е бил задържан в досъдебното производство. Това обаче не означава непременно, че Михайлов ще излезе свободно през затворническата врата - срещу него има европейска заповед за арест от Гърция.

Предварителният арест стопява присъдата

Адвокат Димитър Марковски обясни пред бТВ, че ситуацията е резултат от правилата на наказателното право. Времето, което един обвиняем е прекарал предварително задържан, се приспада от окончателната му присъда, а при Михайлов този период е бил значителен. Затова реалният остатък от наказанието вече е много малък.

„Скандално е поведението на прокурорския син, но обяснението защо може да бъде освободен е, че дълго време е бил задържан по досъдебното производство“, посочи Марковски. Така чисто юридически възможността Михайлов да приключи изтърпяването на сегашната си присъда съществува съвсем реално.

Случаят е особено чувствителен заради предишното поведение на Михайлов и трудностите при издирването му. По думите на адвоката той е изключително мобилен и в различни периоди е пребивавал както в България, така вероятно и в Гърция.

Но пред затворническата врата може да го чака нов арест

Най-важният въпрос е какво ще стане в момента, когато българската присъда бъде изтърпяна. Гръцките власти са издали европейска заповед за арест и настояват Михайлов да им бъде предаден във връзка с наказателно производство, което се води на тяхна територия.

Според изложената информация разследването в Гърция е свързано първоначално с кражба на лаптоп от автомобил, а след това и с нападение над бизнесмен. Твърди се, че при нападението са били отнети документи и около 5000 евро.

Става дума за обвинения, които гръцките власти разглеждат като изключително сериозни. Самото наличие на европейска заповед означава, че българският съд трябва да разгледа искането за предаване и да провери дали са изпълнени всички законови условия.

Може да излезе от затвора, но не и на свобода

Точно тук се намира най-същественият момент. Формално Михайлов може много скоро да приключи изтърпяването на сегашното си наказание в България, но това не означава автоматично, че ще бъде освободен без друга мярка.

„Сега правно е възможно да излезе след няколко дни, но вероятно няма да стане“, коментира Марковски. Според него е трудно да се очаква съдът да определи по-лека мярка при наличие на европейска заповед за арест и висящо наказателно производство в друга държава.

Това означава, че в момента се пресичат два отделни юридически процеса - изтичането на българската присъда и евентуалното предаване на Михайлов на Гърция. Именно решението по втория процес може да се окаже преградата между него и свободата.

Гръцкото дело може да се окаже много по-тежко

Според Марковски наказателното производство в Гърция може да има далеч по-сериозни последици от сегашната присъда у нас. Той посочи, че според гръцкото законодателство при определена квалификация наказанието може да бъде изключително тежко, включително доживотен затвор.

Ако се стигне до предаване и присъда в Гърция, българските власти впоследствие биха имали конкретни задължения при евентуално изпълнение на наказанието у нас. Марковски обясни, че аналогично деяние по българското право би могло да попадне в рамките на квалифициран грабеж, за който наказанието е значително по-ниско от доживотен затвор.

Засега обаче няма окончателна присъда по гръцкото производство и Михайлов следва да бъде разглеждан като обвиняем по него до произнасяне на съд.

Решаващите дни предстоят

Така през следващите седмици вниманието ще бъде насочено не просто към датата, на която Михайлов приключва настоящата си присъда, а към решенията на съда по европейската заповед за арест. Ако искането на Гърция бъде уважено и бъде наложена съответната мярка, той може да остане задържан и след изтичането на българското наказание.