Тенджери вместо топла вода. Жители на „Дружба“ загубиха търпение

Почти месец без топла вода, шесткратно променяни срокове и семейства, които къпят децата си с вода, стоплена в тенджери. Така изглежда ежедневието на част от жителите на столичния квартал „Дружба“, където планов ремонт на топлопреносната мрежа се превърна в продължителна криза след поредица от аварии. Хората вече не спорят дали тръбите трябва да бъдат сменени - питат защо това се прави без ясна организация, без точни срокове и с комуникация, която те определят като унизително недостатъчна.

От 28 август - с един ден прекъсване на прекъсването

Жители на блокове 158 и 159 разказват, че са без топла вода от 28 август. На 13 септември подаването било възстановено само за ден, след което водата отново спряла и започнала поредица от нови обещания кога проблемът ще бъде решен.

„Шест пъти сменят датата през два дни. Обещания, след това следващото обещание. Това е никаква комуникация. Никакво извинение, ни грам съобщение“, казва един от засегнатите жители пред бТВ. Според него най-тежко е не само самото прекъсване, а невъзможността семействата да направят какъвто и да било план, защото всеки нов срок се оказва предпоследен.

Хората настояват за едно на пръв поглед елементарно нещо - да им бъде казана дата, на която могат да разчитат. Ако проблемът ще продължи още седмици, те искат поне да знаят това предварително, за да решат дали да купят бойлер, да се преместят временно или да организират по друг начин живота си.

Малки деца, тенджери и къмпинг душове

Особено тежко е за семействата с малки деца. Майка разказва, че всяка смяна на пелени се е превърнала в изпитание, а вкъщи са принудени постоянно да загряват вода в тенджери. „Да си тръгнем нанякъде, да си търсим друго място за живеене или да измислим как да имаме топла вода вкъщи“, изброява тя вариантите, до които вече е стигнало семейството.

Друг баща с две деца се е снабдил с бързовар и къмпинг душ, за да осигури поне минимални условия за къпане. Подобни импровизации може да звучат почти комично за ден-два, но след седмици без топла вода вече се превръщат в тежък битов проблем.

И тук недоволството става особено остро - хората плащат за централизирана услуга, към която на практика нямат конкурентна алтернатива. Не могат просто да сменят доставчика и да получат топла вода от друга компания, затова според тях отговорността за надеждността и информирането трябва да бъде още по-голяма.

„Не сме против ремонта. Против сме начина“

Жителите подчертават, че не искат амортизираните тръби да бъдат оставени да аварират безкрайно. Напротив - признават необходимостта от подмяна на мрежата, но са категорични, че планов ремонт не трябва да означава седмици хаос.

„Ние живеем и сме потребители на услуга в XXI век. Нямаме нищо против, когато трябва да се направи планова смяна на топлопреносната мрежа. Против сме начина, по който това се случва“, казва един от хората в квартала.

Колективен сигнал вече е изпратен до районната администрация, енергийния регулатор и омбудсмана. Засегнатите поставят въпроси както за продължителността на прекъсването, така и за правото си на навременна и достоверна информация.

От ремонт на тръби до ударени коли

Проблемът не свършва до банята. Разкопаните пространства и тежката техника са усложнили движението и паркирането около блоковете, а някои жители твърдят, че не получават предварителна информация къде и кога ще се работи.

Жена от квартала разказва, че автомобилът ѝ бил ударен от камион при маневри около блока. На два пъти колата й била и премествана на наказателен паркинг, след като ремонтът ограничил местата за паркиране и живеещите започнали да местят автомобилите си там, където успяват.

„Никой не ни информира кога и каква дейност има, за да им съдействаме. Имаме готовност да го направим, но нямаме това знание“, казва тя. Така липсата на предварителна организация вече води не само до неудобство, но и до материални щети и допълнителни разходи.

Хората са прави

От районната администрация не отричат основната част от оплакванията. Оттам признават, че услугата в момента е недостъпна и че несигурността около сроковете е реален проблем. Обяснението е, че върху предварително планирания ремонт са се наслагали множество аварии в района, което е довело до значително удължаване на прекъсването.

Местната администрация твърди, че извършва проверки и поддържа постоянна връзка с „Топлофикация София“. Проблемът е, че дори районът понякога научава със закъснение за поредното удължаване, защото не е възложител на ремонтите и няма пряк контрол върху изпълнението им.

Това обаче трудно успокоява хората. От гледната точка на семейството без топла вода няма особено значение коя институция е възложител и коя само препраща сигнали - има кран, от който почти месец не тече услугата, за която е предназначен.

Защо ремонтът започва в края на лятото

Още един въпрос разпалва недоволството - защо толкова мащабна подмяна е започнала на 28 август. Според жителите подобна работа е можела да бъде извършена през юни, юли или в началото на август, когато много семейства са извън София и кварталът е по-малко натоварен.

Вместо това тежката фаза на ремонта съвпада с края на отпуските, началото на учебната година и връщането на хората към нормалния им ритъм. Особено на фона на известната амортизация на мрежата жителите питат дали рискът от допълнителни аварии не е можел да бъде предвиден още при планирането.

От дружеството обясняват, че ремонтът е бил съчетан с годишната профилактика на ТЕЦ „София-Изток“. Обемът и техническата сложност на подмяната обаче са се оказали такива, че работата продължила и след края на профилактиката, а междувременно се появили и нови аварии.

Следващото обещание е 1 октомври

Новият обявен срок за възстановяване на топлоподаването е 1 октомври. След всички предишни промени обаче жителите вече приемат датите с огромна доза недоверие и чакат не обещание, а реално пускане на топлата вода.

Проблеми с планови ремонти и аварии има и в други източни райони на София, сред които „Младост“, „Изток“ и „Дианабад“. Но в „Дружба“ търпението е почти изчерпано - не защото хората искат старите тръби да останат под земята, а защото смятат, че месец без нормална услуга и без надеждна информация вече е прекалено висока цена за един „планов“ ремонт.