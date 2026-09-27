Още едно „ЕГН“ за помнене. Дават уникален код на всеки дом

Пощенският код, който българите познават повече от половин век, е на път да претърпи най-голямата си промяна. Вместо една и съща комбинация от четири цифри да обслужва цели квартали и множество улици, всеки конкретен адрес ще може да получи собствен уникален код. На практика това ще бъде своеобразно „ЕГН на дома“, което ще помага на пощите и куриерите да стигат не просто до правилния район, а до точната къща или апартамент, съобщава бТВ.

Четири цифри вече няма да стигат

Сегашните пощенски кодове няма да изчезнат напълно. Проектът предвижда познатите четири цифри да останат в началото, но към тях да се добавят още четири знака. Така новият код ще съдържа общо осем символа, като втората половина ще бъде буквено-цифрова комбинация, която индивидуализира конкретния адресируем обект.

Например сегашният код 1463 може да бъде последван от комбинация като 4МСА. Така вместо един код за десетки или стотици сгради ще има много по-точна идентификация на отделните адреси. Допълнителните символи ще се генерират математически и няма да носят очевидно значение, което човек може да разчете само като ги погледне.

Използваните букви ще бъдат подбрани така, че да изглеждат еднакво на кирилица и латиница - подобно на принципа при регистрационните номера на автомобилите. Целта е новият код да може безпроблемно да се използва и от международни информационни и логистични системи.

Милиарди възможни комбинации

Новата система е разработена така, че практически да не може да се изчерпи. Според изчисленията могат да бъдат създадени повече от 7 милиарда различни пощенски кода. Това е многократно повече от необходимото за всички жилища, фирмени обекти и други адреси в България.

Голямата промяна всъщност е философията на самия код. Досега той показваше сравнително голяма географска зона. Новият вариант трябва да бъде свързан с конкретна точка за достъп - мястото, до което пощальонът или куриерът действително трябва да достигне, за да предаде пратката.

Това може да е особено полезно при нови квартали, вилни зони, малки населени места или сгради с неясни и повтарящи се адреси. При подобни случаи днес доставчиците често звънят по телефона, търсят ориентири или разчитат на обяснения от типа „след магазина вдясно, третата къща“.

Кодът ще знае и къде се намира домът

Зад новите комбинации ще стои значително повече информация от тази, която виждаме върху плика. Всеки код ще бъде свързан с точния адрес, кадастрални данни и географски координати. Идеята е навигационна система да може да използва тази информация и да отведе куриера директно до правилната точка.

Новият пощенски код ще може да бъде проверяван не само чрез въвеждане на адрес. Предвиждат се възможности за търсене по кадастрален идентификатор или координати, което е важно за места, където официалното адресиране е непълно или затруднено.

Всички кодове трябва да бъдат събрани в Национален регистър на пощенските кодове. Той ще бъде общ източник на информация за граждани, бизнес, пощенски и куриерски оператори, държавни институции и общини.

Как ще разберем своето ново „ЕГН“

Това вероятно ще бъде и първият практически въпрос за милиони българи - откъде да научат новия си код. Предвидена е електронна проверка, при която човек въвежда адреса си и получава съответната осемсимволна комбинация. Подобна справка ще може да се прави и чрез информация от кадастъра.

Така познатото „1000 София“ или „4000 Пловдив“ вече няма да бъде достатъчно за максимално точно адресиране. Първите четири цифри ще продължават да ориентират за района, но допълнителните символи ще водят до конкретния имот.

Вероятно известно време ще бъде необходимо, докато хората свикнат с по-дългите комбинации. Ако днес мнозина знаят пощенския си код наизуст, при новата система ще трябва да запомнят още четири знака или просто да ги проверяват при необходимост.

Личните карти няма да се сменят

Тук идва и една от най-важните добри новини. Въвеждането на новия код няма да означава нова масова смяна на лични карти и останалите документи. Пощенският код е предназначен основно за организацията на доставките и не променя самоличността или постоянния адрес на гражданина.

Регистърът няма да бъде база данни за собствениците и обитателите на жилищата. Неговата цел е да идентифицира адресируемия обект и точката, до която трябва да достигне пощенският или куриерският оператор, а не хората, които живеят там.

Това е съществено уточнение, защото думата „уникален“ лесно може да създаде погрешното впечатление, че новият код ще бъде свързан с конкретен човек. Всъщност той ще принадлежи на адреса или обекта, а не на неговия собственик.

Защо изобщо е необходима промяната

Причината е все по-големият обем на онлайн търговията и куриерските доставки. Сегашната система е създадена във време, когато основната задача е била писмото да стигне до правилния квартал и пощальонът добре е познавал района си. Днес милиони пратки се движат между автоматизирани складове, куриерски бази, навигационни системи и електронни магазини.

При този модел точността на адреса се превръща в икономически въпрос. Грешното или бавно доставяне означава допълнителни километри за куриера, повече разходи за гориво, телефонни разговори, закъснения и понякога върнати пратки. Уникалният код трябва да намали именно тези проблеми.

Идеята може да бъде полезна и при адреси, които звучат еднакво или са непълни. В страната има улици с повтарящи се имена, населени места с близки наименования и имоти без достатъчно ясна адресна информация. Уникалната комбинация трябва да отстрани част от тази неяснота.

Промяната още не е окончателна

Новият модел все още преминава през процедурата по обществено обсъждане. Мнения и становища могат да се подават до 16 октомври, след което предложенията трябва да бъдат разгледани и окончателните правила да преминат през необходимата нормативна процедура.

Очакванията са новата система да започне да действа след приемането на наредбата от Министерския съвет. Затова на този етап говорим за проект и предстояща промяна, а не за задължение, което гражданите трябва да изпълняват още днес.

Ако всичко върви по план, България ще влезе в новата година с далеч по-прецизна система за адресиране. А за хората ще остане едно ново малко предизвикателство - наред с ЕГН, телефонния номер, банковия PIN и автомобилната регистрация да помнят още една комбинация: „ЕГН-то“ на собствения си дом.