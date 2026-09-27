Есента натиска България. Дъжд и сняг се редуват в отделни райони

България ще покаже две различни лица днес. Докато на изток облаците ще бъдат плътни и на места ще вали, западните и централните райони ще получат и слънчеви часове. Следобед обаче облачността постепенно ще се увеличи и там, като над планините ще има кратки превалявания. Температурите остават сравнително приятни за края на септември - между 18 и 23 градуса, но силният североизточен вятър на изток ще създава усещане за по-хладно време.

Изтокът под облаци, западът вижда слънце

Най-значителна ще бъде облачността над Източна България. На места ще превалява дъжд, като по-сериозни количества се очакват главно в югоизточните райони.

В Западна и Централна България сутринта и около обяд ще има периоди с разкъсване и намаление на облачността и повече слънце. По-късно през деня обаче облаците отново ще започнат да се увеличават. На отделни места, предимно в планинските райони, ще превали.

Вятърът ще бъде от североизток - до умерен в голяма част от страната, а в източните райони временно ще се усилва.

Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София термометрите ще достигнат около 19 градуса.

Странджа поема най-сериозния дъжд

В планините времето ще бъде значително по-сурово. Облачността ще преобладава, а в Странджа се очакват продължителни валежи, които на места могат да бъдат значителни по количество.

В останалите планински масиви дъждът ще бъде предимно слаб и ще се появява най-вече следобед. Над 2000 метра обаче валежите вече ще преминават в сняг - първият по-ясен знак, че високата планина навлиза в есенно-зимния си режим.

Ще духа умерен и силен източен-североизточен вятър. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 11 градуса, а на 2000 метра - едва около 4 градуса.

Морето се вълнува, южният бряг се мокри

Облаците ще владеят и Черноморието. На места по крайбрежието ще превалява, като най-съществени количества дъжд се очакват в крайния южен участък.

Северният и североизточният вятър ще бъде умерен, а временно и силен. Максималните температури по брега ще достигат 21-23 градуса, приблизително колкото е и температурата на морската вода. Вълнението ще бъде 3-4 бала, така че морето няма да е особено спокойно.

Новата седмица започва без голямо затопляне

През първите дни на новата седмица североизточният вятър ще се запази, а в Източна България отново ще бъде по-силен.

Облачността ще бъде променлива, но над източната половина на страната и планинските райони по-често ще става значителна. Валежите засега ще останат на отделни места и в повечето случаи ще бъдат слаби.

Температурите няма да претърпят съществена промяна. Сутрин минималните стойности ще бъдат най-често между 7 и 12 градуса, като в някои котловини на Западна България могат да паднат и малко по-ниско. Дневните ще останат предимно между 18 и 23 градуса.

Към четвъртък идва по-сериозна промяна

В средата на седмицата вероятността за валежи на повече места ще започне да се увеличава. По-сериозно внимание заслужават четвъртък и петък, когато в Централна и Източна България на места дъждовете могат да бъдат значителни.

Въздушният пренос ще остане от североизток и това постепенно ще сваля дневните температури. Така след сравнително мекото начало на седмицата усещането ще става все по-есенно.

Към събота валежите ще започнат да намаляват както по обхват, така и по интензивност. Времето ще остане ветровито, макар североизточният вятър постепенно да отслабва, а дневните температури отново слабо ще тръгнат нагоре.