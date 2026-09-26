Морето ни се надигна. Жълт код за опасност

Триметрови вълни и мощен вятър се очакват утре в морето ни. НИМХ обяви жълт код за силно морско вълнение по цялото Черноморие в неделя, 27 септември. Вълнението ще достига до 4 бала, което означава вълни от 2,5-3 метра. Предишната подобна аларма за опасност в морето ни е била през август миналата година.

През нощта валежите ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и намалява.

Вятърът в повечето места ще стихне, в източните райони ще бъде до умерен от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, по Черноморието – до 17°, в София – около 11°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след пладне. Почти през целия ден значителна ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали, повече като количество в крайните югоизточни райони.

Ще духа до умерен вятър от североизток, в източните и на места в крайните южни райони – временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, в София – около 19°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и още малко ще се повиши.

Над Черноморието ще преобладава облачно време. На места ще превалява дъжд, повече като количество в крайния южен участък от крайбрежието. Ще духа умерен и временно силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 23°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще преобладава облачно време. Слаб дъжд ще превали на изолирани места в масивите от западната половина от страната, а в Странджа на повече места и повече като количество. Ще духа умерен, в Източната Стара планина, Източните Родопи и Странджа и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 4°.

През първите дни от новата седмица вятърът ще се запази от североизток, в Източна България ще се усили. Облачността ще бъде променлива, над източната половина от страната и планинските райони – по-често значителна, но само на отделни места там ще има валежи от дъжд, предимно слаби.

Температурите ще останат без съществена промяна, преобладаващите минимални – между 7° и 12°, малко по-ниски в отделни котловинни полета в Западна България, максималните ще бъдат предимно между 18° и 23°.