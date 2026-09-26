Бил Гейтс смълча света. Най-мрачната прогноза

С много мрачна прогноза за изкуствения интелект и влиянието му върху хората излезе технологичният магнат Бил Гейтс. Изкуственият интелект (AI) може потенциално да убие милиарди хора, ако се превърне в инструмент в ръцете на лоши политици, каза съоснователят на Microsoft Бил Гейтс по време на публична реч.

Според Axios Гейтс е известен като оптимист по отношение на технологичния прогрес. Но напоследък и той започна да бие тревога за заплахата, представлявана от изкуствения интелект.

„Изкуственият интелект със сигурност е достатъчно мощен, за да оркестрира събития, които, знаете ли, водят до милиард смъртни случаи. Никога не е имало толкова мощно оръжие, колкото комбинацията от хора със злонамерени намерения, използващи най-новите инструменти на изкуствения интелект“, каза той по NBC.

През август Гейтс публикува меморандум, в който нарече изкуствения интелект най-важната технология в човешката история. Според милиардера изкуственият интелект ще изравни хората по много начини, но ще донесе и много нови несправедливости.

„При сегашните темпове има много голяма вероятност за чисто негативен резултат“, каза той, добавяйки, че правителството трябва да намери начин да предотврати излизането на изкуствения интелект извън контрол.

Гейтс по-рано изрази доста оптимистичен поглед върху бъдещето на човечеството с появата на изкуствения интелект. Той заяви, че развитието на изкуствения интелект през следващото десетилетие може да намали работната седмица до два дни, тъй като повечето задачи ще се изпълняват от машини.

Бил Гейтс прогнозира, че изкуственият интелект ще стане широко достъпен и ще предоставя висококачествени консултации и обучение, докато производството и селското стопанство постепенно ще се автоматизират. Въпреки оптимизма си относно иновациите, Гейтс също така признава несигурността на социалните последици от подобен преход.