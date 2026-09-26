Две земетресения на едно място у нас

Земетресение е регистрирано на територията на България в събота сутринта. Магнитудът на труса е 2,2 по Скалата на Рихтер, а епицентърът му е бил на около 9 км от Симитли, между селата Долно Осеново и Градево.

Земетресението е регистрирано в 9:57 часа на 26 септември. Дълбочината му е 16 км. Данните са на НИГГГ към БАН.

Няма данни да е усетено на територията на близките населени места.

Това е второ земетресение на същото място в рамките на два дни. На 24 септември в 16:03 часа трус бе регистриран отново между селата Долно Осеново и Градево.