Топ синоптик - такова чудо не е имало!

Рязкото застудяване през последните дни беляза началото на астрономическата есен у нас, но тази година тя идва на фона на изключително необичайна атмосферна ситуация.

От началото на сезона досега не се е образувал нито един атлантически ураган – нещо, което според климатолога Симеон Матев не е наблюдавано досега.

“От началото на сезона до момента нямаме нито един образуван атлантически ураган. Никога в историята не сме имали такава ситуация“, заяви Матев в ефира на “Добро утро, Европа“.

По думите му вероятната причина е силното “Ел Ниньо“, което в момента е с рекордни стойности. То създава условия за силна атмосферна динамика във височина в районите, където обикновено се зараждат атлантическите урагани, и възпрепятства тяхното образуване.

Необичайната ситуация в Атлантическия океан може да има отражение и върху характера на есента в Европа. Според Матев октомври вече не изглежда толкова топъл, колкото се е очаквало преди два-три месеца.

Прогнозата е температурите през октомври да останат около обичайните за месеца стойности, докато валежите вероятно ще бъдат над нормата.

Преди това България ще остане под влияние на сложна атмосферна обстановка. Циклон, образувал се в Йонийско море, се придвижва на изток и през следващите 36-48 часа се очаква да достигне Черно море.

Там той ще се комбинира с област на високо атмосферно налягане, което ще насочи към Балканите по-студен въздух от изток и североизток.

По-необичайното е, че вместо да продължи обичайния си път на изток към Грузия, циклонът се очаква да се върне на запад. Това т.нар. ретроградно движение ще позволи на системата да влияе върху времето в България в продължение на няколко дни – от вторник до четвъртък.

Очакват се повече облаци и превалявания. На този етап най-вероятният сценарий е валежите в голяма част от страната да не бъдат значителни. По Черноморието обаче ситуацията заслужава по-голямо внимание.

Според Матев по-вероятният вариант е там да паднат около 20-30 литра на квадратен метър. Не може напълно да бъде изключен и сценарий със значително по-сериозни количества, придружени от силен вятър и сериозно морско вълнение.

Климатологът припомни, че краят на септември и началото на октомври е период, в който атмосферните процеси понякога се подреждат по начин, водещ до значителни валежи в България. Той подчерта, че по-тежкият сценарий засега е по-малко вероятен, но не бива да бъде напълно пренебрегван.

Първото сериозно застудяване вече донесе и сняг в планините. Над 2000 метра е превалял сняг, а снежна покривка има по високите части на Рила, Витоша и Стара планина.

Според Матев причината планините да не са по-сериозно побелели не е липсата на достатъчно ниски температури, а сравнително малкото количество валежи.

Септември започна като истински летен месец, но с настъпването на астрономическата есен температурната картина рязко се промени.

След нестабилното време обаче началото на октомври може да предложи и по-приятен период. Очакванията са за повече слънце, хладни утрини и сравнително комфортни температури следобед.

“Истинско златно есенно време с много слънце, хладни утрини, но приятни следобеди“, обобщи Матев.