Три от четирите жертви на катастрофата са софиянци

Четири станаха жертвите при катастрофата на първокласния път София-Варна, в района на село Сопот, съобщиха от Областната дирекция на МВР- Ловеч.

Четвъртият загинал е пътувал в лекия автомобил, от който при инцидента починаха още трима души, предаде БТА.

Сигналът за инцидента е получен малко преди 9:20 ч., като са се ударили два насрещно движещи се автомобила.

Трима от четиримата загинали при тежката катастрофа край ловешкото село Сопот са софиянци, научи от свои източници GlasNews. Младите мъже са роми и са живеели в ромската махала в столичния квартал „Факултета“. Те са пътували в един от автомобилите, участвали в челния сблъсък.

По информация на източници на GlasNews сред загиналите са Митко, Гунди и Киро.