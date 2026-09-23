Ужасяваща причина и траур за тежката катастрофа край Мъглиж ОБНОВЕНА

Трима души загинаха при тежка катастрофа на пътя между Стара Загора и Казанлък, в района на километър 206, близо до разклона за Мъглиж и село Тулово. Сигналът за инцидента е подаден малко след 11.00 ч.

При катастрофата са се сблъскали челно два автомобила. На място са загинали две жени и един мъж.

По неофициална информация преди сблъсъка в единия автомобил е възникнал конфликт между баща и син. Според разкази на свидетели по-възрастният мъж е бил изхвърлен от автомобила, след което синът потеглил, изпреварил друг автомобил и се блъснал челно в насрещно движеща се кола.

По думите на свидетели мъжът е бил влачен по пътя близо 2 километра. Той е настанен в болница в Стара Загора и според наличната информация е без опасност за живота.

Заради тежката катастрофа движението в района е изцяло преустановено. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през общинския път Тулово – Мъглиж, след което по път I-6 в участъка Мъглиж – Казанлък.

На мястото има полицейски екипи и се извършва оглед. От полицията призовават водачите да шофират с повишено внимание и да използват въведения обходен маршрут.

Заради трагичната смърт на две жени от Шипка, починали в тежка катастрофа тази сутрин край Казанлък, от утре в града е обявен тридневен траур. Това потвърди кметът на града Веси Панайотова.