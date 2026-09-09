Черна нощ. Катастрофа отне живота на две момчета

Две момчета на 17 и 18 години загинаха при тежка катастрофа в Смолянско през изминалата нощ. Инцидентът е станал при сблъсък между два автомобила, съобщиха от ОДМВР-Смолян.

По първоначални данни 18-годишният водач на единия автомобил се е движил с несъобразена скорост, загубил е контрол и колата се е завъртяла на пътното платно, след което е последвал ударът с другия автомобил. Двамата младежи, пътували в колата му, са загинали.

Водачът е задържан за срок до 24 часа. Направените му тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Причините и всички обстоятелства около трагичния инцидент се изясняват.