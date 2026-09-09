Грабеж в магазин прати продавачка в болница

Продавачка е настанена в болница след опит за грабеж на хранителен магазин в Любимец, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково. Нападението е извършено около 21:30 часа в петък в търговски обект на улица „Одрин“.

Според полицията 22-годишен мъж, познат на органите на реда, нападнал 48-годишната служителка, за да открадне наличните пари. Жената е приета в МБАЛ-Свиленград, като няма опасност за живота й.

След подадения сигнал и намесата на близък на собственичката на магазина извършителят е задържан бързо. При проверката дрегерът отчел 2,48 промила алкохол. Първоначално мъжът е арестуван за срок до 24 часа, а впоследствие прокуратурата го е привлякла като обвиняем и е удължила задържането му до 72 часа. По случая е образувано досъдебно производство.