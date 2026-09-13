Грабеж в магазин прати продавачка в болница
Млад мъж е задържан минути след атаката, а прокуратурата вече го е привлякла като обвиняем
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Млад мъж е задържан минути след атаката, а прокуратурата вече го е привлякла като обвиняем
Като им обясни категорично за рестото
Какво й каза за пазаруването
Истински екшън се разиграл снощи в белослатинското село Търнава. Към 22 ч., малко преди да затвори магазина в центъра на селото, в търговския обект на...
Продавачка в магазин в кюстендилското село Слокощица е била измамена с подправен лотариен билет, съобщават от ОДМВР в Кюстендил. Двама мъже на 20 и...
Продавачката Цветанка Амбова, станала жертва на въоръжен грабеж в София в началото на миналата седмицата, се обърна към нападателите си и заяви, че "п...
Искал да я ограби, клиент от близко заведение се притекъл на помощ
София. Продавачката, която в понеделник вечерта беше нападната от сириец, не е хоспитализирана, съобщиха от „Пирогов". Преди това й е оказана медицинс...
София. Сириец е нападнал продавачка на магазин в столицата. 34-годишният мъж е задържан в Пето районно, съобщиха от пресцентъра на МВР. Инцидентът е...
Стара Загора. Смела продавачка напердаши апаш, влязъл да краде в стопанисваната от нея бакалия в областния град. Екшънът се разигра посред бял ден във...
Кюстендил. Продавачка прецака въоръжен грабител в Кюстнендил. Въпреки уплахата си, жената е успяла да хлопне прозореца под носа му и така да предотвра...