Арест след нощния страх в София! Задържана е нападателката с нож

Жена е задържана за серия от нападения с нож в центъра на София, при които са пострадали четирима души. Инцидентите са станали в рамките на кратък период на две различни локации в града, съобщиха от СДВР. Нападателката е на 39 години, а ранените са откарани в болници за лечение.

Първият сигнал е подаден в 19:29 ч., когато в Центъра за спешна медицинска помощ постъпва информация за двама души, намушкани в района на метростанция "Стадион Васил Левски". На място са изпратени екипи, които са оказали първа помощ и са транспортирали пострадалите.

Около 15 минути по-късно е получен втори сигнал - този път за две момичета, намушкани на спирката на автобус 94 на бул. "Черни връх" в посока хотел "Хемус". Така атаките обхващат две ключови точки в централната част на столицата.

Пострадалите са откарани в УМБАЛСМ "Пирогов" и във Военно-медицинска академия, където им се оказва медицинска помощ. Към момента няма официална информация за състоянието им.

Малко преди полунощ от столичната полиция разпространиха снимка на заподозряната и призоваха гражданите за съдействие при издирването ѝ. Впоследствие жената е установена и задържана от органите на реда.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com