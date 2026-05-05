Герой от магазина гонил с тръба нападателката с нож във Варна

Мъж, въоръжен само с метална тръба, се намеси и спря нападение с нож вчера в магазин във Варна, при което бяха ранени четирима души. Инцидентът стана около 14:00 ч., а извършителката вече е задържана. По първоначална информация тя е действала на случаен принцип, като е атакувала клиенти в обекта. Благодарение на намесата на очевидци и бързата реакция на полицията ситуацията не ескалира още повече.

Пострадалите са транспортирани в болница с порезни и прободни рани. Най-тежко са ранени мъж и възрастна жена, които остават под лекарско наблюдение, но състоянието им не е животозастрашаващо. Останалите двама са с по-леки травми.

Очевидецът, който се е намесил, разказа пред бТВ как се е развила ситуацията. „Жена влезе въоръжена с нож в магазина и намушка няколко клиента. Взех една тръба и я подгоних. Не беше никак приятно, имаше много хора, персоналът беше уплашен. Видях вътре възрастна жена и я изкарах навън. Върнах се, нападателката се показа и започна да ми крещи. После полицията дойде и я напръскаха със спрей“, заяви той.

По думите на собственика на магазина нападателката не е избирала жертвите си и е обикаляла между рафтовете в продължение на няколко минути, атакувайки всеки срещнат. Той подчерта, че само късметът е предотвратил още по-тежък инцидент, тъй като около 20 минути по-рано обектът е бил пълен с деца заради междучасие.

Свидетелят допълни, че жената е разполагала с повече от едно оръжие - влязла е с кухненски нож, имала е втори в чантата си, а след това е взела още три ножа от магазина и е продължила нападението.

Сигналът е подаден веднага, като охраната, СОТ и полицията са реагирали бързо. Нападателката е била обезвредена със спрей и задържана на място.

От полицията съобщиха, че при тест е установено наличие на над 2 промила алкохол в кръвта на жената. Очакват се резултати и за евентуална употреба на други вещества. По случая е образувано досъдебно производство и разследването продължава.

