Свлачището край Пампорово удря туризма. Падат резервации

Свлачището на пътя Смолян-Пампорово остава активно и вече носи сериозни щети за туризма в региона, като около 20% от резервациите за майските празници са анулирани. В същото време е установено и ново пропукване, което допълнително усложнява ситуацията. Ограниченият достъп до курорта поставя под риск началото на летния сезон и доходите на местния бизнес. Очакванията за бързо възстановяване остават несигурни.

Специалисти от Геозащита-Перник започват цялостно проучване на свлачищния район, което трябва да даде отговор дали е възможно изграждането на обходен маршрут над засегнатата зона. Паралелно с това е насрочено ново заседание на Областния кризисен щаб, на което ще бъдат обсъдени следващите стъпки и възможните решения, съобщава Нова телевизия.

От туристическия бранш предупреждават, че ефектът вече е осезаем. „Още с обявяването на бедственото положение започнаха масови откази от почивки. Това е напълно нормална реакция - когато хората чуят свлачище, се активира страхът и те предпочитат да не пътуват“, заяви председателят на Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори Росица Старчева. По думите ѝ проблемът не засяга само Пампорово, а цялата икономика в района - от малките семейни хотели и къщи за гости до доставчиците и услугите.

Ситуацията се усложнява от факта, че свлачището продължава да се движи, а първоначалните оценки сочат дълъг период за възстановяване на пътя - между 6 месеца и 2 години. Това поставя под съмнение не само летния, но и следващия зимен сезон. „Едва ли ще успеем да спасим летния сезон изцяло, но се надяваме поне да осигурим алтернативен достъп в рамките на два-три месеца“, посочи Старчева.

Като най-бързо решение браншът предлага възстановяване на стар път с дължина около километър и половина, разположен над свлачищната зона. Според експерти този маршрут може сравнително бързо да осигури връзка между Смолян и Пампорово, ако бъде реконструиран. Идеята вече се подкрепя активно чрез подписка.

По думите на Старчева свлачището не е нов проблем за района. „Знаем за тази зона от повече от 20 години. Там винаги е имало свличания и беше въпрос на време да се стигне до сегашната ситуация“, каза тя. Бизнесът настоява за бързи и координирани действия от институциите, включително стабилизиране на терена и осигуряване на достъп.

Основният въпрос остава дали туристическият сезон в Родопите може да бъде спасен. Засега надеждите са за частично възстановяване през лятото и по-добра подготовка за зимата, но всичко зависи от това колко бързо ще бъде решен проблемът с достъпа. „За нас е важно да има достъп. Без него туризмът просто спира“, подчерта Росица Старчева.

