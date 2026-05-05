София събра стотици деца на голям спортен празник

За 16-а поредна година в София се проведе детският спортен празник „Здравото дете е активно и щастливо дете“ 2026, утвърдил се като едно от водещите събития за насърчаване на активния начин на живот сред подрастващите. Инициативата събра деца на възраст от 3 до 12 години в мултифункционалната зала на Националната спортна академия „Васил Левски“.

В продължение на четири дни участниците се включиха в разнообразни спортни активности, демонстрирайки умения, енергия и желание за движение. Основната цел на проявата беше изграждането на трайни навици за физическа активност още от най-ранна възраст.

Организацията на събитието беше осъществена от Българска федерация „Спорт за всички“ съвместно със СКСВ-ДСА „Том и Джери“. Празникът се реализира с подкрепата на Министерството на младежта и спорта чрез „Програма за развитие на спорта за всички и спорта за учащи“, както и като част от изпълнението на Националната програма за физическа активност и развитие на българското население „БУЛФАР 2025-2028“.

По време на събитието бяха връчени благодарствени плакети на личности и организации с принос към развитието на спорта. Отличията бяха връчени от доц. Десислава Илиева, председател на БФСВ, и Ирен Цветкова, заместник-председател на федерацията. Сред наградените бяха д-р Мартин Йорданов, председател на СКСВ-ДСА „Том и Джери“, и доц. Тодор Маринов, заместник-декан на факултет „Педагогика“ към НСА. Плакет получи и Българската национална телевизия, като признание за медийната подкрепа, приет от журналиста Константин Джаркин.

Мотото „Да върнем децата към спорта“ обедини участниците и придаде ясен фокус на инициативата. Програмата включваше футболен турнир, изпълнения по модерни и народни танци, гимнастика и комплексни спортни игри, които ангажираха децата през всичките четири дни.

Победители във футболния турнир станаха отборите на 101 СУ „Бачо Киро“ във възрастова група III-IV клас и 88 СУ „Димитър Попниколов“ при I-II клас. При най-малките участници от детските градини състезанията бяха с демонстративен характер, като всички отбори бяха отличени. Всяко дете получи медал, а за всяка група беше осигурена купа и индивидуални награди, предоставени от партньорите CashCredit и Absolute Teamsport.

Реализирането на инициативата беше подкрепено от редица партньори, сред които SportDepot, CashCredit, Absolute Teamsport, „Ден и Нощ“ - вафли „Боровец“, бисквити „Нелис“, езиков център Bizy, сокове Florina и мебелният бранд Carmen.

Събитието още веднъж подчерта ролята на спорта като ключов фактор за здравето, възпитанието и развитието на децата, като съчета активност, състезателен дух и положителни емоции.

