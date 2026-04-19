Трагедия разтърси моторните спортове в Германия

Финландският пилот Юха Миетинен загина при тежка катастрофа на пистата „Нюрбургринг“ в Германия по време на състезание от сериите Langstrecken-Serie. Инцидентът се случи още в началото на надпреварата, когато няколко автомобила се сблъскаха на завой и бяха извън контрол.

Миетинен е получил фатални наранявания след удар в предпазна ограда и е починал, въпреки бързата намеса на медицинските екипи. След трагедията всички състезания за деня бяха отменени.

Катастрофата се разиграва в първите обиколки, когато група автомобили губят контрол и се завъртат на трасето. Ударите са изключително силни, а част от колите дори се откъсват от асфалта и прелитат над пистата. Най-тежко пострадал е автомобилът на Миетинен, който поема основния удар в инцидента.

Организаторите потвърдиха, че пилотът е починал, докато му е оказвана първа помощ на място. „Намесата на медицинските екипи е била светкавична, но въпреки това нямаше как пилотът да бъде спасен“, се казва в официалното съобщение. Още шестима състезатели са откарани в болница с леки и средни травми, като няма опасност за живота им.

Заради трагедията всички планирани стартове в неделя бяха отменени. Сред тях беше и участие на Макс Верстапен, който трябваше да се включи в надпреварата. Световният шампион реагира емоционално след новината.

„Шокиран съм. Всички обичаме този спорт, но неща като това ни напомнят колко опасен е той. Мислите ми са със семейството на Юха и неговите приятели“, написа Верстапен в социалните мрежи.

Пистата „Нюрбургринг“ е една от най-емблематичните в автомобилния свят, но и една от най-рисковите. Инцидентът отново повдигна въпроси за безопасността при високоскоростните състезания, където дори минимална грешка може да доведе до фатален край.

