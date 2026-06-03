Макрон и Брижит посетиха "петлите" преди Мондиала

Френският президент Еманюел Макрон посети играчите на националния отбор.

Срещата се проведе в тренировъчната база на "петлите" в Клерфонтен.

Макрон беше придружен от съпругата си Брижит. Държавният глава разговаря с футболистите и треньорския щаб, а след това позира за снимка с тях.

Френският национален отбор стартира своята подготовка за Световното първенство, което ще се играе в Мексико, САЩ и Канада. Турнирът ще се проведе от 11 юни до 19 юли.

В груповата фаза Франция ще премери сили с Норвегия, Ирак и Сенегал.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com