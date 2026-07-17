Бойко Величков разкри за тормоз в сектор А: Нашите фенове бяха провокирани!

Бойко Величков разкри за провокации по време на мача срещу Дери Сити.

Спортният директор на ЦСКА коментира победата на "червените" в реванша от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Той заяви, че тимът е показал характер, но призна, че е имало колебания в представянето.

"Няколко са причините в моите очи. През първата част, когато имахме контрол, не успяхме ефективно да завършим атаките си, позволихме да са опасни на контраатака, допуснахме да ни поведат след статично положение. Един двубой, в който имахме много колебания, но пък и зависи от гледната точка. Може да се каже, че отборът прояви характер и го спечели", започна Величков.

Той коментира и напрежението по трибуните по време на срещата в Северна Ирландия.

"Аз имах добър изглед отгоре и видях, че нашите фенове бяха провокирани. Феновете ни, които бяха в А сектор, също бяха подложени на тормоз. Нашите фенове не направиха нещо кой знае какво, просто отвърнаха на провокацията", каза той.

"Имаше доста колебания в това естество, меко казано. Мерките, които могат да бъдат предприети, са в описаното от делегата. Ние успяхме да говорим с него. И след прекъсването нахлуха зад Митко Евтимов и го нападнаха", разкри още спортният директор.

Величков коментира и предстоящия сблъсък с Карабах във втория квалификационен кръг на Лига Европа.

"Доста по-сериозно предизвикателство е. Трябва да имаме предвид всичко, което не направихме добре в тези два двубоя с Дери Сити. Смятам, че ще изглеждаме по друг начин заради класата на противника. Превъзхождахме Дери и това задължаваше, може би натежа", заяви той.

"Трябва да гледаме противник след противник и да се готвим, защото Славия показа добри игри в подготовката. ЦСКА е готов да започне първенството. Футболно, физически и спортно-технически отборът ще бъде по-обигран. Смятам, че сега в този момент тези мачове през три-четири дни ще бъдат добре за отбора ни", сподели Величков.

"Психологията е важна след такъв двубой. Отборът усеща, когато си имал колебания. Изключително важно е така, както съумяха проблемите с визите да бъдат обърнати, така и тези победи. Ние постигнахме две победи с колебания, които демонстрирахме, и тези победи да бъдат стъпка в правилната посока."

Спортният директор на ЦСКА говори и за селекцията и развитието на младите футболисти.

"До края на трансферния прозорец нищо не е приключило, защото всичко е възможно", разкри Величков.

"Не са само Петко и Теодор, имаме и други български играчи, които са на добро ниво. Ако нещо можем да кажем със сигурност, е, че последните месеци клубът полага усилия за работа в перспектива, гледайки в нашите играчи. Резултатите са видни. Нивото на втория ни отбор е много добро."

"Новата база на школата ще е готова дотам, че да поеме елитните възрасти до броени седмици. Паралелно се изграждат и други терени, които да поемат по-малките възрасти. Добрите дни за школата предстоят", завърши Величков.