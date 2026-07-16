Левски вади голям коз срещу Университатя

Шампионът на България Левски ще вдигне Акрам Бурас за първия мач с Университатя Крайова, пише "Тема спорт". Сините ще премерят сили с румънския шампион, който вчера имаше протоколен реванш с беларуския МЛ Витебск. Българският първенец е домакин в първата среща, като тя ще се изиграе на 22 юли, сряда.

24-годишният Бурас обърка сметките на Хулио Веласкес за реванша с Борац Баня Лука. Алжирецът бе аут за сблъсъка с босненския шампион заради контузия. В първата среща 24-годишният африканец действаше в ролята на плеймейкър и от него започваше пресата, която упражняваха сините в Босна.

„Акрам Бурас вероятно ще бъде в групата за мача. По време на първия двубой той получи удар, вследствие на което полагаме грижи за него. Контролираме нивото на натоварване по време на тренировъчния процес“, каза Веласкес в навечерието на реванша с Борац.

Бурас не взе участие в последното занимание на сините преди мача и това означаваше, че няма да бъде рискуван от Хулио Веласкес. Испанският треньор до момента показа ясно, че не залага на играч, който не е на 100% готов за игра. Все пак Акрам попадна в групата за двубоя с босненския шампион, но не влезе в игра. Той дори не загряваше, въпреки че бе по екип.

Преди първия двубой срещу Университатя Крайова на Левски му предстои домакинство на новака Дунав. Откриващият двубой за сините за новия сезон в Първа лига е утре от 21:15 часа на „Герена“. Със сигурност Веласкес няма да даде игрови минути на Бурас, за да го съхрани за срещата с румънския първенец. Треньорът на Левски ще направи доста промени по състава си за мача с русенци.

Бурас бе ключов играч за сините през миналия сезон и бе в основата на спечелената шампионска титла. Халфът бе на терена в 31 двубоя във всички турнири, в които вкара три гола и направи четири асистенции. Алжирецът бе привлечен на „Герена“ през миналото лято с помощта на бившия нападател на тима Билал Бари и набързо се превърна в основна фигура за тима на Хулио Веласкес.