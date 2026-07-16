Англия изля целия си гняв върху Тухел

Томас Тухел се озова под невиждана атака, след като Англия се сгромоляса срещу Аржентина и изпусна мястото си на финала на Мондиал 2026. Медиите, бившите национали и разгневените фенове хвърлиха вината почти изцяло върху германския селекционер, обвинявайки го, че е заменил смелостта със страх.

Повелите „три лъва“ се прибраха в глуха защита, предадоха инициативата и позволиха на световния шампион да обърне полуфинала до 2:1. За броени минути Тухел се превърна от човека, доближил Англия до мечтата, в основната мишена на националния гняв.

Англичаните поведоха чрез Антъни Гордън и изглеждаха само на крачка от първия си световен финал след триумфа през 1966 година. Решенията на Тухел след гола обаче промениха напълно мача - отборът се отдръпна, прие натиска и спря да търси второ попадение.

„Пасивно и разпаднало се“

„Пасивно и разпаднало се - струваше ли си защитната тактика на Тухел? Мечтата рухна“, написа Би Би Си. Медията открои и твърде късното включване на Маркъс Рашфорд и Айвън Тони. Двамата се появиха едва когато Аржентина вече беше овладяла мача, а Англия отчаяно търсеше начин да си върне загубената инициатива.

„Индипендънт“ беше още по-безпощаден: „Томас Тухел загуби самообладание и чистият му страх потуши мечтата на Англия.“

Промените в защитата бяха определени като неразбираеми, а решението за още по-дълбоко прибиране - като отказ от футбола, който беше извел отбора до преднината.

„Гардиън“ също противопостави смелостта на Аржентина на страха на Тухел. Според изданието южноамериканците са поели риска, докато Англия доброволно е предала терена и е започнала да пази минималния си аванс прекалено рано.

Шиърър: Подарихме им инициативата

Бившият капитан на Англия Алън Шиърър заяви, че тактиката, която е проработила срещу по-слаби съперници, е била обречена срещу класата на Аржентина.

„Разликата е, че когато се защитаваш трескаво срещу Норвегия или Мексико, те нямат качеството, което има този аржентински отбор по отношение на умението с топката и способността да те наказва“, каза Шиърър пред Би Би Си Спорт.

Той не остави никакво съмнение къде вижда вината за поражението.

„Не може да очакваш, че Аржентина няма да вкара след 30 минути глуха защита. Просто им подарихме инициативата и за всичко е виновен треньорът. Той прави смените, той определя тактиката във всеки един момент“, заяви разочарованият Шиърър.

„Треньорска катастрофа“

Крис Сътън стигна още по-далеч и определи действията на Тухел като пълна треньорска катастрофа. „Фактите показват, че Англия излезе напред в резултата и след това на практика връчи инициативата на Аржентина“, посочи бившият нападател.

Според него вкарването на още един защитник е изпратило най-лошото възможно послание към двата отбора - че Англия вече не мисли как да спечели, а единствено как да оцелее. „Дълбока защита и вкарване на още един бранител... Футболът е доста проста игра - трябва да изнесеш играта напред по терена. Не можеш да очакваш да се защитаваш 30 минути срещу класата, която Аржентина притежава“, каза Сътън.

Той постави под въпрос и бъдещето на германеца начело на националния тим. „За мен вината е изцяло на треньора. Той направи промените. Беше негативен, така че въпросът е как изобщо можете да се доверите на Томас Тухел да води този отбор напред“, попита Сътън.

Аржентина усети английския страх

Бившият вратар на националния отбор Джо Харт видя решаващата разлика в поведението на двата тима. Докато Норвегия и Мексико са се пречупили под натиска на Англия, аржентинците не са показали и следа от страх. „Не видях и капка паника в този аржентински отбор. Видях вярата, видях как осъзнаха, че могат да тичат из цяла Англия“, заяви Харт.

Точно тази увереност се превърна в присъда за отбора на Тухел. Англия се отказа да диктува мача, Аржентина усети колебанието и нанесе двата удара, които взривиха мечтата и отприщиха яростта срещу селекционера.