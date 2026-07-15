Испания съкруши френската мечта и отива на финал

Испания отива на финала на 23-ото Световно първенство по футбол!

"Ла Фурия роха" надигра с 2:0 Франция в първия полуфинал на шампионата на планетата, който се провежда в Канада, САЩ и Мексико.

Головете за победителите бяха дело на Микел Оярсабал от дузпа в 21-ата минута и Педро Поро в 58-ата. Попадение на Ламин Ямал след час игра пък бе отменено заради засада.

Актуалният световен вицешампион Франция и европейският първенец Испания изиграха слабо за своите стандарти първо полувреме. Играта на "петлите" беше бледа сянка на представянето им до момента на световното, което се дължеше на скоростта и компактността на иберийците.

Испания за първи път от световната си титла през 2010 година насам е на финал на световно първенство. В мача за трофея момчетата на Луис де ла Фуенте чакат Аржентина или Англия.

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