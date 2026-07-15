Скалони посочи проблема на Аржентина

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони сподели очакванията си преди полуфиналния сблъсък с Англия на Световното първенство през 2026 година, като отдели специално внимание на звездите на „трите лъва“ Хари Кейн и Джуд Белингам.

Наставникът на световните шампиони заяви, че щабът анализира различни варианти както за подобряване на собствената игра, така и за ограничаване на най-опасните футболисти на съперника.

„Анализираме как да подобрим отбора и как да неутрализираме най-силните играчи на съперника. Възможно е да направим промени, но е възможно да излезем и със същия състав“, каза Скалони.

Аржентинският специалист не спести похвалите си към Хари Кейн и Джуд Белингам.

„Белингам и Кейн са сред най-добрите футболисти в света. Всеки треньор би искал да има играчи като тях в отбора си.“

Скалони подчерта, че Аржентина ще се опита да ограничи влиянието им, без да изневерява на собствените си силни страни.

„Ще се опитаме да ги неутрализираме с нашите качества и да не им позволим да покажат най-доброто от себе си. Имаме план за мача и се надяваме да го изпълним“, завърши селекционерът.

Полуфиналът между Аржентина и Англия ще се изиграе на 15 юли и ще започне в 22:00 часа българско време.

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