ЦСКА сломи Дери Сити и постави рекорд

ЦСКА успя да се класира за следващия етап на Лига Европа след изключително драматичен реванш в Лондондери, завършил с победа 2:1 над местния Дери Сити. Мачът се превърна в истинска битка на терена и по трибуните, като общият резултат от двете срещи е 5:3 в полза на българския тим. Победата е историческа, тъй като е под №100 за „червените“ в европейските клубни турнири.

Сблъсъци по трибуните и прекъсване

Срещата бе белязана от сериозни ексцесии между феновете през второто полувреме. След размяна на обиди и замеряне с предмети, привърженици на домакините напуснаха местата си, а българската агитка опита да нахлуе в техния сектор. Реферът Ясмин Саботич от Люксембург беше принуден да спре двубоя за 13 минути, докато ситуацията се успокои.

Обратът на терена

В първите секунди на втората част Елис Чапмън се възползва от неразчетено излизане на вратаря Димитър Евтимов и откри резултата. Преди това, в края на първото полувреме, домакините бяха уцелили и греда.

В 76-ата минута Евтимов изрита силно топката в предни позиции. Тя прехвърли защитата на Дери Сити, а нападателят Йоанис Питас изпревари противниковия вратар и изравни.

последните секунди на огромното 17-минутно продължение Мохамед Брахими стреля, топката се отклони в тялото на Бари Котър от домакините и влетя в мрежата за крайното 2:1.

След втория гол напрежението отново ескалира и към българските футболисти полетяха бутилки от трибуните. В следващия квалификационен кръг на Лига Европа селекцията на Христо Янев ще се изправи най-вероятно срещу азербайджанския Карабах.



