Жалко. Левски изпусна звезден трансфер

Ръководството на Левски и от втория опит не е успяло да договори централния защитник на Гранада Ману Лама, съобщава испанското издание Ideal. Родният колос е подобрил офертата си, но и тя е била отхвърлена.

Ръководството на Гранада не желае да се разделя с най-скъпия си централен защитник на този етап. Ману Лама е футболист на Гранада от лятото на 2024 година, а договорът му с клуба изтича след още един сезон. Той е юноша на Атлетико Мадрид, а в кариерата си е играл още за Ла Нусия и Фуенлабрада.

В същото време на „Герена“ продължават да търсят нов централен бранител заради контузията на Стипе Вуликич. Все още не е ясно кога хърватинът ще бъде напълно възстановен и готов за игра.

Левски беше близо до трансфер на капитана на Каса Пия Жоао Гуларт, но сделката в крайна сметка пропадна, след като новият треньор Филипе Коельо настоя той да остане в тима.