Макрон и Брижит посетиха "петлите" преди Мондиала
В груповата фаза Франция ще премери сили с Норвегия, Ирак и Сенегал
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В груповата фаза Франция ще премери сили с Норвегия, Ирак и Сенегал
Какво каза треньорът на Франция
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