Скалони проговори за Меси и Мондиала

Селекционерът на националния отбор на Аржентина Лионел Скалони коментира повиквателната на Лионел Меси за Световното първенство през 2026 г.

"Той ще играе колкото си иска, защото всички знаем на какво е способен. И фактът, че отива на шестото си Световно първенство, не е изненадващ. Как би могло да е изненадващо? Единственото изненадващо нещо е, че е спечелил само четири трофея с националния отбор. Беше на една крачка от спечелването на още две Копа Америка и още едно Световно първенство. На една крачка от това и според мен напълно заслужаваше да не спечели. Трябваше да спечели", каза Скалони.

"Границата е много тънка, но той показа невероятно желание да продължи да играе. Той е най-добрият пример за момчетата, които го гледат и казват: "Вижте, той продължава да се опитва, иска да играе, иска да е там. Това е най-добрият пример", допълни още специалистът.

"Той не се е променил много; все още е същият играч, същият боец. Отива на шестото Световно първенство със същия ентусиазъм. И не мисля, че това ще се промени. Това е примерът, който искам да дам на младите футболисти. Вижте, не става въпрос за това колко си спечелил или как си играл, а за отношението ти. Точно това се опитваме да обясним на момчетата. Те го виждат", завърши той.

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