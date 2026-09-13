Легендарен пилот назова най-ужасния автомобил
Става дума за модел, който днес помнят само най-запалените автоентусиасти
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Става дума за модел, който днес помнят само най-запалените автоентусиасти
На всеки летателен час пилотът почиваше за няколко минути с ледена вана,
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