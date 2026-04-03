50 000 лири за главата на американския пилот, свален в Иран

Губернаторът на южната иранска провинция Кохгилуе и Бойер-Ахмад, Ядолах Рахмани, заяви, че приоритетът е „залавянето“ на всеки свален американски екипаж „жив“.

„Тези, които успеят да заловят или убият вражески сили, ще бъдат специално похвалени от кабинета на губернатора“, добавя той, според репортаж на полуофициалната информационна агенция ISNA.

Междувременно ирански медии съобщиха, че търговци от провинцията са определили награда от 10 милиарда тамана (около 50 000 британски лири) за всеки, който открие американския „натрапник“, предава BBC.

Не е известно колко членове на екипажа е имало на борда.

Кадри, публикувани в социалните мрежи и потвърдени от CBS News, показват самолет за зареждане с гориво и два хеликоптера, летящи ниско над провинция Хузестан, което е в съответствие с операция по търсене и спасяване.

Иранските държавни медии твърдят, че иранските сили са свалили самолета.

Какво знаем досега

Съобщенията се появиха първоначално в иранските медии, като информационната агенция Тасним твърди, че САЩ издирват екипажа.

Axios, Reuters и New York Times съобщиха същото, позовавайки се на американски служител . Служителят, пожелал анонимност, не предостави допълнителни подробности, съобщава Ройтерс.

Това се случва, след като Централното командване на САЩ (Centcom) отрече в четвъртък съобщенията на IRGC, че пилот на изтребител е бил свален над остров Кешм в Ормузкия проток.

Какво не знаем

Дали по-ранното изявление на Centcom се отнася до най-скорошните медийни съобщения

Съдбата и местонахождението на екипажа и колко души са били на борда

Какъв тип самолет е бил ударен със сигурност



