Драмата с US пилота става огромна!

Иранската държавна телевизия обяви, че пилотът на сваления по-рано американски изтребител е успял да катапултира и все още се издрва, предаде Асошиейтед прес. По-рано иранската полуправителствена агенция "Тасним" съобщи, че той е заловен, но очевидно не е така.

Техеран твърди, че изтребителят е стелт Ф-35 и е бил свален над Югозападен Иран. „Ако заловите вражеския пилот или пилоти живи и ги предадете на полицията, ще получите ценна награда", се казва в съобщение, прочетено в канала.

Отделно екранно съобщение призова обществеността да „ги застреля, ако ги види", визирайки разпространени кадри в социалните медии на предполагаем американски самолет в района.

Централното командване на САЩ, Пентагонът и Белият дом засега не са отговорили на запитванията за коментар.

До твърдението на иранската държавна телевизия се стига в момент, когато войната в Близкия изток наближава края на петата си седмица. По-рано Иран отново подложи на обстрел цели в региона, повреждайки инсталация за обезсоляване и причинявайки пожар в рафинерия в Кувейт. Междувременно американски и израелски въздушни удари поразиха Ислямската република.

Губернаторът на южната иранска провинция Кохгилуе и Бойер-Ахмад, Ядолах Рахмани, заяви, че приоритет е „залавянето“ на всеки свален американски екипаж „жив“. „Тези, които успеят да заловят или убият вражески сили, ще бъдат специално похвалени от кабинета на губернатора“, добавя той, според репортаж на студентската информационна агенция ISNA.

Междувременно ирански медии съобщиха, че търговци от провинцията са определили награда от 10 милиарда тумана (около 63 000 долара) за всеки, който открие американския „натрапник“, предава BBC.

Кадри, публикувани в социалните мрежи и потвърдени от CBS News, показват самолет за зареждане с гориво и два хеликоптера, летящи ниско над провинция Хузестан, което е в съответствие с операция по търсене и спасяване.

