Тежка катастрофа с F-16. Пилотът загина (Видео)

Тежка катастрофа на авиационното шоу в Радом.

Инцидентът е станал около 19:25 ч. местно време в Полша, съобщава местната медия Echodnia.

„Самолет F-16 от екипа Tiger Demo се е спуснал над пистата, не е успял да се издигне и се е разбил в земята. Веднага е пламнал. Пожарникарите работят на мястото на инцидента.

Пилотът е загинал, съобщи Ройтерс, позовавайки се на източници от правителството. Авиационното шоу в Радом, планирано за уикенда, е отменено. Министърът на отбраната е на път към мястото на катастрофата.

F-16 Tiger Demo Team Poland е официалният демонстрационен отбор на полските въздушни сили.

Отборът е базиран на военното летище в Познан-Кжесини, където са разположени и самолетите F-16 Jastrząb, принадлежащи на 31-ва тактическа въздушна база.

