Свалиха „невидимия“: Иран удари втори F-35 - пилотът изчезна без следа

Напрежението в Близкия изток ескалира до нова точка на кипене, след като иранската агенция Tasnim разпространи кадри, за които се твърди, че показват унищожен американски изтребител от най-висок клас.

Пилотът на американски изтребител, свален в иранското въздушно пространство, е катапултирал. По-рано Иран казаха, че самолетът е бил F-35.

Според информацията иранските сили са задържали пилота, въпреки че подробностите все още не са потвърдени официално. Отбелязва се, че американски военни транспортни самолети и хеликоптери са провеждали издирвателни операции. Разглежда се възможността пилотът да е оцелял.

В 14:10 часа от агенцията публикуваха изображения на американски изтребител, който, според нея, е бил свален над централна част на Иран от въздушните сили на Корпуса на стражите на Ислямската революция. Агенцията не потвърди по-ранните твърдения, че самолетът е бил F‑35, но уточни, че на снимките се виждат маркировки, свързващи машината с Европейското командване на САЩ. То оперира с различни типове самолети, включително F‑35, F‑15, F‑22 и F‑16.

По данни на Корпуса, втори F-35 Lightning II е бил свален в небето над централен Иран. Операцията е извършена от модерни системи за противовъздушна отбрана на аерокосмическите сили на корпуса.

Според официалното изявление, самолетът е напълно унищожен, а останките му са се разбили на земята. Така че това е вторият подобен инцидент в рамките на едва 12 часа — сигнал, че въздушният сблъсък навлиза в нова, по-опасна фаза.

Още по-загадъчна е съдбата на пилота. Заради тежките поражения и разпадането на машината, няма никаква информация дали той е оцелял.

Операцията се разгръща в западната провинция Кохгилуе и Бойерахмад и включва тежка техника — хеликоптери Black Hawk и транспортен самолет C-130 Hercules. Въпреки мащаба и спешността, резултатът засега е нулев: пилотът остава в неизвестност.

Това, което придава допълнителна доза напрежение, е твърдението, че пилотът е бил жив след катапултирането и е кацнал в рамките на страната. Ако това се потвърди, ситуацията може да се превърне в дипломатическа и военна криза с непредвидими последици.

Появяват се и по-спекулативни твърдения: заради сериозния удар по имиджа на САЩ е възможно в близките часове да бъде представен друг човек, като „спасения пилот“, който реално да няма общо с инцидента. Подобни версии засега не са потвърдени, но допълнително нажежават информационната война.

Иран твърди, че сваленият изтребител е принадлежал към ескадрила, базирана в британската авиобаза Лейкънхийт — стратегическа точка за американските военни операции в Европа.

Информацията остава силно оспорвана и към момента няма независимо потвърждение за свалянето на изтребителя — но ако бъде доказано, това би било един от най-сериозните удари срещу най-модерната бойна авиация в света.

