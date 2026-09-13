Свалиха „невидимия“: Иран удари втори F-35 - пилотът изчезна без следа
За първия се твърди, че е задържан
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За първия се твърди, че е задържан
Носел предпазното средство неправилно
Представители на Украйна, Канада, Великобритания, Швеция и Афганистан ще се съберат в Лондон, за да обсъдят съвместни действия заради сваления с ракет...
17 полицейски служители са убити при атака в столицата Анкара Американските медии NBC и Daily Beast, а също и кипърският телевизионен канал съобщават...
Нов и фатален самолетен инцидент с туристи разтърси Русия. Самолет на дубайската нискотарифна компания Fly Dubai се разби при опит за кацане на летище...
Боен самолет МиГ-23 на международно признатото либийско правителство бе свален над Бенгази в Източна Либия, докато атакувал позиции на воюваща с власт...
Русия разполага с всички необходими доказателства, потвърждаващи, че руският Су-24 не е нарушавал границите на Турция. Това съобщи в петък заместник-к...
Руски хеликоптер беше ударен от сирийски бунтовници, като машината беше тежко повредена и се приземи аварийно, предаде Ройтерс, като се позова на опоз...