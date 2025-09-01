Пилот разкри колко е кръжала Урсула над Пловдив

Пилот проговори за кацането на самолета с шефа на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен на летището в Крумово.

То не е било съпроводено с голяма драма и риск, както се твърди в медийните публикации. Това сочи записът между пилота и диспечера от пловдивския аеропорт непосредствено преди приземяването.

Достъп до него има в специализирания сайт liveatc.net, в който в реално време може да се слушат разговорите между кулата на съответното летище и пилотите, както и записите от тях седмица по-късно, обясни пред "Марица" Славчо Пейков, който по професия е тонрежисьор, но от дълги години има интереси към авиацията.

Трябва само да се въведе кода на съответния аеропорт, който за летището в Крумово е LBPD.

"Слушах разговорите - първо беше дадена писта 12 за кацане - тя няма инструментална система и пилотите кацат с GPS. Пилотът каза, че има дребен проблем - буквално думите бяха "There is some issue with my GPS, so I request ILS landing" (инструментално кацане).

Веднага му беше му разрешено такова за писта 30 и той се завъртя само веднъж (около 10 минути) за да пренастрои захода. После си кацна нормално", обясни Пейков. Той публикува във Фейсбук графика за движението на самолета с шефката на ЕК над летището в Крумово.

"Пишат, че кръжал 1 час...Знаете ли как изглежда графиката на самолет, който кръжи 1 час - като супер драсканици на първокласник - ето ви реалната:

Според огласената от авторитетното издание "Файненшъл Таймс" версия GPS навигациятa на самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен е била неутрализирана, което е наложило той да кацне принудително, използвайки хартиени карти на летище Пловдив.

