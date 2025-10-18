В Белия дом побесняха! Нова позиция за войната

Съединените щати се изтощават от войната в Украйна, а търпението на президента Доналд Тръмп и американския народ е на изчерпване. Говорителят на Белия дом Каролайн Ливит заяви това по Fox News.

Ливит подчерта, че Тръмп „работи усилено за постигане на мир“. Междувременно тя нарече освобождаването на израелските заложници, държани от терористи на Хамас от октомври 2023 г., „прекрасно облекчение“, припомняйки колко упорито Доналд Тръмп се е стремял към прекратяване на огъня в ивицата Газа.

„Президентът започна седмицата с полет до Израел през Египет, завръщайки се 36 часа по-късно, за да почете Чарли Кърк на церемонията по връчване на „Медала на свободата“ в Белия дом. На следващия ден той отдели три часа за телефон разговор с президента Путин, опитвайки се да сложи край на тази война. Днес Зеленски посети Белия дом и президентът проведе тричасова среща с него“, каза тя.

В същото време, каза Ливит, и двете страни трябва „да приемат реалността и да сключат сделка“, защото Съединените щати вече са „уморени от тази война“.

„Това продължава твърде дълго, твърде много невинни хора загинаха и Съединените американски щати са много уморени от това. Стига толкова, и двете страни трябва да признаят реалността на ситуацията на място в момента и да постигнат мирно споразумение, защото търпението на президента Тръмп и търпението на американския народ се изчерпват с тази война“, каза тя.

Според прессекретаря на Белия дом, Тръмп е съобщил своите виждания на двете страни на конфликта и е бил „много откровен и прям“.

„Тръмп буквално не спи, работейки денонощно за мир. И ще продължи да го прави с Русия и Украйна, точно както направи с Израел и Газа. Той наистина вярва, че има реален шанс за траен и дълготраен мир в Близкия изток и се надяваме, че същото ще се случи с Русия и Украйна, а президентът работи много усилено, за да осъществи това“, каза Ливит.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com