Зеленски прочете присъдата на руската армия

След края на срещата с Доналд Тръмп в Белия дом, украинският президент Володимир Зеленски благодари на домакините и поздрави Тръмп за споразумението за прекратяване на огъня в Газа.

„Мисля, че можем да сложим край на тази война с Ваша помощ“, каза Зеленски. Той добави, че Русия няма много успехи на бойното поле.

Украинският президент посочи още, че е провел срещи с някои американски енергийни компании, които са готови да инвестират, когато войната приключи.

Тръмп направи комплимент на Зеленски за неговото "стилно яке".

Тръмп беше попитан от журналисти и за планираната среща с руския президент Владимир Путин в Унгария. Той похвали премиера на страната Виктор Орбан и посочи, че Унгария е "безопасна".

На въпрос дали на срещата ще присъства и Зеленски, Тръмп отговори, че между руския и украинския му колега има „враждебни отношения“.

„Искаме да е удобно за всички“, каза още той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com