Кадиров заплаши Европа. Посочи Полша, Франция и Германия
Чеченският лидер твърди, че руската армия може да премине през Полша и да продължи настъплението си на запад
Следете всички новини, анализи и коментари за Руска Армия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Чеченският лидер твърди, че руската армия може да премине през Полша и да продължи настъплението си на запад
Николай Варпахович е в критично състояние, нападателят го причакал с мотоциклет само три дни след украинските обвинения срещу него
Как ножиците станаха символ на държавната реформа
Как се държи тя на бойното поле
Руската генерална прокуратура с решение
Човекът, видян в Херсон, е бил "обикновен двойник, каквито, както знаем, има няколко"
Той е присъствал на среща на военното командване в украинската Херсонска област
Русия е понесла загуби, достигащи 200 000 души от началото на инвазията в Украйна
Битката за Бахмут продължава няколко месеца и е най-кръвопролитната
Институтът за изследване на войната публикува анализ за най-продължителната битка
Атаките поразиха цели в широк периметър
Тенденциите, които данните илюстрират, вероятно са точни
Армията на Русия напредва към две села от Запорожка област в Южна Украйна
Генерал Валерий Герасимов, чието назначение министерството на отбраната обяви вчера
Пропуските на руската армия разкриват крещящи недостатъци в работата й с личния състав
Украинските военни заявиха, че за 24 часа са освободили повече от 20 населени места
Руският президент трябва да се справя с необичайно растяща критика
Дори България можела да я первземе с голи ръце
Той се предвижда да се проведе на 24 юни
Руските военни се завръщат в Арктика, твърди в. "Комсомолская правда". Изданието се позовава на военния министър Сергей Шойгу, който по време на съвещ...