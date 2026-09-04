Кадиров заплаши Европа. Посочи Полша, Франция и Германия

Рамзан Кадиров отправи нова серия от войнствени обръщения към Европа, като този път назова конкретно Полша, Франция и Германия. Ръководителят на Чечения твърди, че руските войски са способни да завземат Полша, след което да продължат настъплението си към две от най-големите западноевропейски държави.

За думите му съобщава Телеграм каналът „Нийсо“ на чеченското движение, което се противопоставя на режима на Кадиров и на руския контрол върху Чечения, а информацията е цитирана и от УНИАН. Това е поредна негова публична атака срещу държави от НАТО само седмици след като открито призова Русия да предприеме военни действия срещу страни от Алианса.

Полша първа, след това Франция и Германия

Според разпространената информация Кадиров представя сценарий, при който руските сили първо могат да преминат през Полша, а след това да продължат дълбоко в Европа към Франция и Германия. И трите държави са членки на НАТО.

Подобен сценарий би означавал нападение срещу Алианса. Член 5 на Северноатлантическия договор определя въоръжено нападение срещу една държава членка като нападение срещу всички, като съюзниците са задължени да окажат помощ на атакуваната страна. На срещата на върха в Анкара през юли 2026 г. лидерите на НАТО отново потвърдиха ангажимента си към колективната отбрана и принципа „нападение срещу един е нападение срещу всички“.

Чеченските му противници отговориха с подигравка

От „Нийсо“ реагираха иронично на твърденията на Кадиров и противопоставиха разказите му за руско настъпление през половин Европа на съобщенията за реалните проблеми на руските подразделения на фронта в Украйна.

Според канала роднини на руски военнослужещи дори молят за дъждовно време, защото постоянната активност на дронове затруднява евакуацията на ранени и прибирането на телата на загинали. При силен дъжд работата на част от безпилотните апарати се усложнява и това дава възможност за придвижване по откритите участъци.

Именно на този фон авторите на канала отправиха саркастичния си коментар към чеченския лидер: „Кадиров е на прага да достигне Франция по този канал. И това продължава вече пет години.“

От „Нийсо“ отбелязват още, че подобни кадри и разкази от фронта не присъстват в репортажите на чеченската държавна телевизионна и радиоразпръсквателна компания „Грозни“, която системно отразява дейността на Кадиров.

Само преди седмици призова да се стреля по НАТО

Новите думи не са изолиран случай. На 18 юли Кадиров публично призова Русия да започне военна операция срещу държави от НАТО, които снабдяват Украйна с оръжия, предоставят разузнавателна информация и оказват друга подкрепа на Киев.

Тогава чеченският лидер използва още по-агресивен език и заяви, че според него е дошло време Русия да „открие огън“. Той твърдеше, че западните държави щели да разберат посланието на Москва, когато „усетят миризмата на тротил“ и чуят автоматите и руските танкове.

Кадиров увери и че чеченските подразделения са готови да бъдат изпратени във всяко направление, което Владимир Путин определи. Той представи военните формирования от Чечения като готови да изпълняват задачи с по-висока сложност при евентуална ескалация срещу страни, подкрепящи Украйна.

Заплахите идват при рязко напрежение между Русия и Европа

Думите на Кадиров звучат на фона на допълнително изостряне на отношенията между Русия и европейските членки на НАТО. Германия обвини Москва за осуетена атака с дрон на летище Лайпциг/Хале през август, а Берлин обяви ответни дипломатически мерки и подкрепа за нови европейски санкции срещу Русия. Москва отрича обвиненията.

Паралелно държавите около Балтийско море подготвят обща структура за противодействие на дронове и други хибридни заплахи. Германските власти посочват поредица от случаи със саботажи, наблюдение и заплахи срещу критична инфраструктура след началото на пълномащабната руска война срещу Украйна.

НАТО официално определя Русия като дългосрочна заплаха за евроатлантическата сигурност и през юли отново потвърди готовността си да защитава всяка държава от Алианса при въоръжено нападение. Именно сред такива държави са трите страни, които Кадиров вече назова поименно - Полша, Франция и Германия.