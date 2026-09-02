Стотици в капан в Русия, вълна от анулирани полети

Масови анулирания на полети и блокирани логистични маршрути бележат новата ескалация на напрежението в Русия. Редица международни авиокомпании започнаха поетапно да отменят полетите си от и до страната. Решението идва само ден след предупреждението на украинския президент Володимир Зеленски, че руското въздушно пространство вече не е безопасно и съществува реален риск украински дронове да засегнат граждански самолети.

Хаос по московските летища и блокирани туристи

Ситуацията на летищата в руската столица е изключително напрегната. Само в рамките на едно денонощие близо 80 полета бяха отменени или претърпяха сериозни закъснения, а за днешния ден анулираните курсове са 27.

Заради сигурността летищните власти бяха принудени временно да преустановят работа през нощта. На 1 септември летище „Внуково“ бе затворено за над 3 часа, а „Домодедово“ - за близо 2 часа. На следващия ден ограниченията станаха още по-строги, като спирането на полетите на „Внуково“ продължи над 5 часа, а на „Домодедово“ - над 3 часа. Има и редица регистрирани случаи, при които турски самолети са били връщани обратно още във въздуха, за да се избегне навлизането им в руска територия.

Засегнати от ограниченията са стотици пътници. Руски туристи в Анталия прекараха близо 10 часа в чакане за полет към Москва. Турският превозвач „Пегасус“ отмени 12 полета до летище „Внуково“ и съобщи, че няма яснота за бъдещото развитие на ситуацията, тъй като местните власти не дават разрешения за излитане към Русия. От компанията все пак уточниха, че анулиранията засягат основно 1 и 2 септември, предвидени са извънредни полети за блокираните хора, а бъдещият график засега остава в сила.

Вълна от анулирани международни полети

Пътници на полет от Бодрум до Москва съобщават, че са били уведомени за пълно спиране на полетите от страна на турските превозвачи поради кризисната обстановка във въздуха.

Сред засегнатите са:

Turkish Airlines: Отменени три полета от Москва до Истанбул (въпреки че дългосрочното им разписание към момента се запазва).

Nesma Airlines: Анулиран полет от Москва до Шарм ел-Шейх.

Shirak Avia: Отменен полет до Ереван.

Flydubai и Kuwait Airways: Преустановени полети съответно от „Внуково“ до Дубай и от Кувейт до „Домодедово“.

Предупреждения за сигурността и официални позиции

Международната компания за оценка на авиорисковете Osprey Flight Solutions вече отправи официално предупреждение към клиентите си за драстично нарастваща опасност при полети над Русия. Анализаторите посочват като основни заплахи както въздушните удари с дронове, така и потенциални грешки на руската противовъздушна отбрана (ПВО).

Заканата за действия от страна на Украйна бе официално потвърдена и с писмо до Международната организация за гражданска авиация (ИКАО). В него се заявява, че Kиев се възползва от правото си на самозащита съгласно Член 51 от Устава на ООН и е принуден да реагира адекватно на продължаващите руски въздушни атаки.

Блокада и по вода: Турски контейнерни превозвачи спират курсовете си

Ескалацията засегна и морския транспорт. Двата най-големи турски контейнерни превозвача - „Аккон Лайнс“ (Akkon Lines) и „Аркас Лайн“ (Arkas Line), официално преустановяват всички свои курсове до руски пристанища.

Според официално съобщение на „Аккон“, разпространено до клиентите, крайната мярка се налага поради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море. Компанията определя риска за екипажите, плавателните съдове и товарите като критичен. Всички товари, които вече са били изпратени към Русия, ще бъдат върнати обратно в началните им пунктове.