Тръмп поиска Европа да възстанови разходи на САЩ. Ето за какво

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че ще поиска от европейските държави да възстановят на САЩ разходите за военната помощ и боеприпасите, изпратени по-рано в Украйна в контекста на продължаващата война с Русия, и изглежда даде сигнал за спиране на продажбите към съюзнически държави, предаде Ройтерс.

В публикация в социалните мрежи Тръмп остро разкритикува и опроверга съобщенията за значително изчерпаните запаси от боеприпаси на САЩ на фона на отделната война в Иран, като добави, че САЩ увеличават производството и натрупват запаси от боеприпаси.

"Ние, САЩ, ги задържаме за себе си, вместо да ги продаваме на други, но продажбите към съюзниците скоро ще започнат отново", написа Тръмп. "На Украйна и НАТО бяха предоставени безвъзмездно стотици милиарди долари, за които Европа би платила - ако само бяха помолени, но ние ще поискаме тези пари, макар и с известно закъснение!", подчерта той, като обвини администрацията на своя предшественик от Демократическата партия Джо Байдън.

Миналия месец Ройтерс съобщи, че американската армия е изразходвала голяма част от запасите си от високоточни ракети с голям обсег по време на войната с Иран, което предизвика опасения относно готовността на армията за бъдещи конфликти.