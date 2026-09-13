Тръмп поиска Европа да възстанови разходи на САЩ. Ето за какво
Макар и със закъснение, ще си получим парите, смята той
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Макар и със закъснение, ще си получим парите, смята той
Иранските атаки по бази причиниха 800 млн. долара щети
Анкара. Танкове, бойна техника и военен състав от вътрешността на страната по границата със Сирия продължава да прехвърля турската армия в подготовка...