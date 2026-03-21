Колко струва войната за САЩ дотук

Иранските удари по военни бази, използвани от САЩ в Близкия изток, са причинили щети за около 800 млн. долара през първите две седмици на войната, показва нов анализ.

Ответните удари на Иран

По-голямата част от щетите са резултат на първоначалните ответни удари на Иран през седмицата след началото на конфликта от САЩ и Израел, според доклад на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) и анализ на BBC.

Обхватът на щетите по американските активи в региона все още не е установен. Въпреки това, оценката от 800 млн. долара за щети по военната инфраструктура на САЩ, която е по-висока от предишно съобщаваните цифри, дава представа за високите разходи за страната с продължаването на конфликта.

"Щетите по американските бази в региона са подценени", заяви старши съветникът на CSIS и съавтор на изследването Марк Кансиан.

"Въпреки че те изглеждат значителни, пълният им размер ще стане ясен едва след като се получи повече информация", допълни той.

Отговорът на Пентагона за BBC (Би Би Би) препрати към Централното командване на САЩ, което ръководи войната, но там отказаха коментар.

Иранските ответни удари са насочени към американски системи за противовъздушна отбрана и сателитна комуникация в Йордания, Обединените арабски емирства и други страни в региона.

Щети по противоракетната отбрана THAAD

Значителна част от щетите е причинена при удар по радар на система за противоракетна отбрана THAAD на въздушна база в Йордания. Според анализ на финансовите документи на Пентагона, извършен от CSIS, системата AN/TPY-2 струва около 485 млн. долара. Системите се използват за дългобойна интерцепция на балистични ракети.

Иранските удари са причинили допълнителни щети за около 310 млн. долара на сгради, съоръжения и друга инфраструктура на американски бази в региона.

Според анализ на сателитни изображения от BBC Verify, Иран е атакувал поне три въздушни бази повече от веднъж, което показва усилията му да насочи ударите към конкретни американски активи. Съобщава се, че Русия е споделила разузнавателна информация с Техеран за американските военни в региона.

Сателитните изображения показват нанесени щети на базите "Али Ал Салим" в Кувейт, "Ал Удейд" в Катар и "Принц Султан" в Саудитска Арабия през различни етапи на конфликта.

Загубите на САЩ

От началото на войната САЩ са загубили 13 военни служители. Според Human Rights Activists News Agency (HRANA) общият брой на жертвите вече е около 3 200, включително 1 400 цивилни.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ са на път да постигнат целите си за разрушаване на ядрената програма на Иран, отслабване на конвенционалната му военна мощ и прекратяване на подкрепата за прокси групи в региона.

"Справяме се изключително добре в Иран", подчерта Тръмп. Войната обаче разтърси световната икономика поради почти пълното блокиране на Ормузкия проток и несигурността относно продължителността на конфликта и евентуалното използване на сухопътни войски.

Щетите от ответните удари на Иран представляват само част от общите разходи на САЩ за войната. Според представители на Пентагона, първите шест дни от конфликта са стрували 11,3 млрд. долара, а първите 12 дни - 16,5 млрд. долара.

Пентагонът е поискал допълнително финансиране от 200 млрд. долара за войната. Министърът на отбраната Пит Хегсет заяви, че сумата "може да се промени".

"Трябват пари, за да се унищожат враговете", категоричен бе Хегсет.



