Тръмп отвори нов фронт с Европа, иска плащане за Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще поиска от европейските държави да платят за част от оръжията и другата помощ, предоставени на Украйна и НАТО по време на администрацията на Джо Байдън. Той направи съобщението в Truth Social, а Ройтерс потвърди намерението му да търси компенсация от Европа. Тръмп не посочи конкретна сума, не назова държавите, от които очаква плащане, и не обясни на какъв правен или финансов механизъм би се основавало подобно искане.

Ще поискаме тези пари

Тръмп свърза темата с дебата около американските запаси от боеприпаси и войната в Иран. По думите му администрацията на Байдън е предоставила на Украйна значително повече боеприпаси, отколкото САЩ са използвали в настоящата военна кампания срещу Иран.

„Стотици милиарди долари бяха дадени безвъзмездно на Украйна и НАТО, за които Европа щеше да плати, ако само беше поискана, но ние ще поискаме тези пари, макар и с известно закъснение!“, написа американският президент.

Това е една от най-категоричните му досега формулировки по въпроса за разпределението на финансовата тежест между Съединените щати и европейските съюзници за подкрепата на Украйна.

Няма сума, няма списък с държави

Към момента Белият дом не е представил подробности как би изглеждала подобна компенсация. Не е ясно дали Вашингтон ще търси директни плащания от отделни европейски правителства, дали ще се опита да използва механизми в рамките на НАТО или ще настоява бъдещите покупки на американско оръжие да компенсират част от миналите разходи.

Тръмп не уточни и дали става дума за цялата американска помощ, предоставена на Украйна при Байдън, или само за определени категории оръжия и боеприпаси. Ройтерс също отбелязва липсата на конкретика за сумата и механизма.

Европа вече плаща за американско оръжие за Украйна

Искането идва в момент, когато моделът на помощта за Киев вече е променен. При администрацията на Тръмп беше създаден механизъм, чрез който европейски държави финансират закупуването на американско оръжие за Украйна.

Пентагонът въведе Prioritized Ukraine Requirements List - схема, при която европейски съюзници плащат за американски оръжейни доставки, насочвани към украинската армия. Така част от финансовата тежест вече е прехвърлена върху Европа, докато САЩ остават основен доставчик на определени системи и боеприпаси.

САЩ трупат боеприпаси за себе си

Американският президент използва публикацията и за да отхвърли твърденията, че военните запаси на страната са критично намалели.

По думите му Съединените щати разполагат с „почти неограничени резерви“ от боеприпаси със средно и високо качество и военното производство е достигнало нива, които не са наблюдавани досега.

„Ние произвеждаме боеприпаси в обеми, каквито никога преди не сме имали. Натрупваме запаси и се подготвяме за всякакви непредвидени обстоятелства“, заяви Тръмп.

Той добави, че Вашингтон в момента задържа голяма част от новото производство за собствените си въоръжени сили вместо да го продава на други държави, но продажбите на съюзници „скоро отново ще започнат“.

Войната в Иран натовари американските запаси

Темата за боеприпасите стана особено чувствителна след разширяването на американските военни действия в Иран. Ройтерс съобщава, че американската армия е изразходвала значителна част от запасите си от високоточни далекобойни ракети, което предизвика въпроси за готовността при евентуален паралелен конфликт.

Именно срещу тези опасения Тръмп насочи част от публикацията си, твърдейки, че производството е ускорено и че САЩ възстановяват запасите си.

Нов натиск върху европейските съюзници

Още от първия си президентски мандат Тръмп настоява европейските държави да поемат значително по-голяма част от разходите за собствената си отбрана и за НАТО. В настоящия му мандат тази линия вече се прилага и към помощта за Украйна.

Сега той отива още една стъпка напред - заявява, че Европа трябва да плати не само за бъдещите оръжейни доставки, но и за част от вече предоставената американска помощ от времето на Байдън.

Засега това остава политическо намерение, обявено от самия Тръмп. Белият дом не е публикувал конкретен финансов план, правна процедура или график за евентуалното търсене на тези средства от европейските държави.