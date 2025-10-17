Потрес на Острова! Решението на принц Андрю

Британският принц Андрю обяви, че се отказва от титлата си „херцог на Йорк“ и от всички други почести,

след като все по-често се оказва въвлечен в скандали, свързани с отношенията му с осъдения в САЩ за сексуални престъпления Джефри Епстийн.

„Повече няма да използвам титлата си или почестите, които са ми били присъдени“, заяви Андрю, доплва БГНЕС.

Той отново отрече всички обвинения, но подчерта, че продължаващите обвинения срещу него „отклоняват вниманието от работата на Негово Величество и кралското семейство“.

