Изненада! Принц Андрю обяви края

Изненадващо решение от британския принц Андрю. Той обяви, че се отказва от всичките си кралски титли, включително херцог на Йорк и рицар на Ордена на жартиерата, след разговор със своя брат - крал Чарлз III и други членове на кралското семейство

Андрю ще сдаде и рицарското си звание - Кавалер на Големия кръст на Кралския викториански орден.

Причината са поредицата скандални разкрития за отношенията на 65-годишния Андрю с покойния финансист, съден за сексуални престъпления, Джефри Епстийн.

Официалното изявление на втория син на покойната кралица Елизабет Втора гласи:

"В разговор с Краля и моето най-близко и по-широко семейство, стигнахме до заключението, че продължаващите обвинения срещу мен отвличат вниманието от работата на Негово Величество и Кралското семейство. Реших, както винаги, да поставя дълга си към семейството и страната си на първо място. Поддържам решението си отпреди пет години да се оттегля от обществения живот. Със съгласието на Негово Величество смятаме, че сега трябва да направя още една крачка. Следователно вече няма да използвам титлата си или почестите, които са ми били дадени. Както казах по-рано, категорично отричам обвиненията срещу мен."

Все пак Андрю ще запази своята титла принц, тъй като тя му се полага по рождение, като син на монарх. Титлите, които ще загуби, са му дадени по-късно през живота, включително титлата му на херцог на Йорк, която получава, когато се жени през 1986 г.

През 2022 г. принцът беше лишен от повечето си титли и отстранен от кралските си задължения заради връзките си с Епстийн.

В същата година той уреди извънсъдебно спора с Вирджиния Джуфре, която се самоуби през април. Тя го обвиняваше, че е правил секс с нея, докато е била тийнейджърка. Андрю и до момента го отрича, но нейната версия отново привлече вниманието в последната седмица с излизането на мемоарите й.

Джефри Епстийн също се самоуби през 2019 г., докато очакваше в ареста присъда по повдигнатите му обвинения за сексуална експлоатация. Мащабното разследване разкри, че той е организирал в дома си в Манхатън срещи на влиятелни личности с непълнолетни момичета. Приятелският му кръг е включвал политици, бизнесмени и звезди от шоубизнеса от цял свят.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com